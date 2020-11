Francia: Banca centrale, serrata porterà a -12 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata attualmente in vigore per frenare l'avanzata del coronavirus porterà a un taglio del Pil francese pari al -12 per cento rispetto all'attività considerata "normale". È quanto emerge dalle stime della Banca di Francia contenute nell'inchiesta mensile condotta presso 8.500 aziende. I settori più colpiti sono quelli della ristorazione, del commercio non alimentare e delle attività ricreative. "La perdita del Pil per una settimana tipo di attività (rispetto al livello normale precedente alla pandemia) sarebbe del -12 per cento a novembre, contro il -4 per cento ad ottobre e il -31 per cento ad aprile", si legge nel rapporto. Secondo la Banca di Francia il settore della ristorazione durante la stretta funzionerà al -10 per cento rispetto al periodo normale, mentre quello alberghiero al -20 per cento.(Frp)