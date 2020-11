Ungheria: fonti stampa, Orban pronto a porre veto su bilancio Ue e fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, sarebbe pronto a porre il veto sul bilancio dell'Unione europea e sul fondo per la ripresa. Lo ha scritto il settimanale "Mandiner", che menziona una lettera indirizzata da Orban alla presidenza tedesca dell'Unione europea. Orban è pronto a porre un veto ungherese qualora il pagamento dei fondi europei fosse legato alla questione dello stato di diritto. Secondo un accordo raggiunto tra la presidenza tedesca dell'Ue e il Parlamento europeo, in caso di mancata salvaguardia di tale principio, sanzioni verrebbero inflitte ai Paesi membri dal Consiglio europeo a una maggioranza qualificata. Il premier ungherese ha indirizzato la missiva anche ai Paesi che assumeranno la presidenza l'anno prossimo, ovvero Slovenia e Portogallo, e ai presidenti del Consiglio Ue e della Commissione, Charles Michel e Ursula von der Leyen. Orban ha reiterato l'impegno ungherese alla cooperazione, ma ha dichiarato che il suo governo non può garantire l'approvazione dell'accordo sul fondo di ripresa raggiunto lo scorso luglio nel caso fossero compromessi gli interessi di Budapest. (Vap)