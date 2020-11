Covid: attesa per riunione cabina di regia, Regioni verso nuova stretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essere slittata nel fine settimana è attesa per oggi la nuova riunione della cabina di regia per l’emergenza coronavirus che potrebbe valutare nuove restrizioni per le Regioni più a rischio. Campania, Liguria, Abruzzo, Veneto e Umbria infatti potrebbero passare a stretto giro da zona gialla ad arancione. Uno slittamento dovuto al fatto che le Regioni sono in ritardo nel fornire i dati sul contagio. Intanto però l'Alto Adige ha deciso in autonomia di autoproclamarsi "zona rossa" dopo aver registrato nelle ultime ore 781 casi su quasi tremila test, con un tasso di positività al 26 per cento. Particolarmente critici poi i dati dalla Lombardia che resta la regione più colpita con 6.318 nuovi casi nella sola giornata di ieri. Preoccupa soprattutto la situazione in Brianza e Monza con 877 nuovi positivi. "Mi assumo la mia responsabilità: se serve una misura per salvare le persone ed aiutare i nostri medici è giusto farla", ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo ieri sera nel corso di "Stasera Italia" su Rete4. Quanto ai parametri per cui sono state prese le varie misure restrittive a livello regionale, questi "sono oggettivi e condivisi da settimane da tutte le Regioni italiane. Non c’è nessuna trattativa, né alcuna decisione di natura politica". (segue) (Rin)