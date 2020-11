Covid: attesa per riunione cabina di regia, Regioni verso nuova stretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difende l'operato del governo anche il premier Giuseppe Conte che in una lettera su "La Repubblica" sottolinea che "se davvero in estate avessimo mollato la presa oggi non potremmo contare sul rafforzamento dei nostri strumenti di difesa e vivremmo già in pieno lockdown generalizzato". "Se oggi possiamo permetterci interventi mirati e differentemente dosati in base alle condizioni di effettiva criticità dei territori è perché non ci siamo mai fermati", rispondendo alle accuse di sottovalutazione della seconda ondata e rivendica l'azione del governo. Intanto l’Alto Adige ha anticipato qualsiasi scelta dei tecnici del governo e ha deciso ieri di entrare in zona rossa dopo che, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 781 nuovi casi su 2.998 tamponi e quattro decessi. Lo ha annunciato il presidente dell'ente territoriale, Arno Kompatscher. Gli abitanti dell'Alto Adige-Suedtirol potranno, quindi, lasciare le proprie abitazioni esclusivamente per comprovati motivi. Per gli alunni delle scuole elementari sarà obbligatorio l'utilizzo della maschera di protezione durante le lezioni. Sono, invece, chiuse le scuole superiori: sospese le lezioni frontali, gli studenti seguiranno i corsi mediante la didattica a distanza su supporti informatici. Nelle scuole medie, che restano aperte l'insegnamento prosegue nelle classi. La Provincia autonoma di Bolzano si aggiunge, dunque, alle altre zone rosse, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria. (Rin)