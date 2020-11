Romania: Covid-19, scattano da oggi nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, in Romania, scattano nuove misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19. Le nuove misure sono valide per 30 giorni, secondo quanto riferisce il gruppo di comunicazione strategica romeno con un comunicato. Alla luce delle nuove disposizioni, la mascherina sarà obbligatoria in tutte le località della Romania, a prescindere dal numero di contagiati. I negozi chiuderanno alle 21:00 e i mercati negli spazi chiusi sospenderanno tutte le loro attività. Gli spostamenti saranno vietati tra le 23:00 e le 5:00. Si tratta di un "coprifuoco" durante il quale potrà circolare soltanto chi va al lavoro, dal medico o a prendersi cura di bambini o anziani. Tutte le istituzioni pubbliche e tutti gli operatori economici pubblici e privati devono introdurre il lavoro a distanza, laddove possibile. (segue) (Rob)