Romania: Covid-19, scattano da oggi nuove misure restrittive (2)

- Tutte le scuole passeranno alla didattica a distanza, ma gli asili nido e i doposcuola resteranno aperti. Vietati anche gli incontri per celebrare festività e anniversari o feste. Le misure restrittive vengono introdotte nel contesto in cui in Romania sono stati segnalati, a partire dallo scorso febbraio, oltre 300 mila contagi del nuovo coronavirus, e il loro numero ha registrato una crescita preoccupante nelle ultime settimane. Il totale dei decessi per Covid-19 in Romania sfiora le 7.900 unità, mentre nelle terapie intensive sono ricoverate attualmente oltre mille persone. Ieri sera, centinaia di persone hanno protestato davanti alla sede del governo, a Bucarest, contro le nuove misure restrittive. (Rob)