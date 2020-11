Libia: Unsmil, milizie che hanno fermato residenti dell'Est mirano a sabotare il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha affermato che l'arresto da parte delle milizie a Tripoli di cittadini provenienti dalla Cirenaica "mira a sabotare gli sforzi di buona volontà per riunire i libici dopo l'accordo di cessate il fuoco". In un comunicato stampa, la missione ha affermato di "rilevare con grande preoccupazione che tra il primo e il 5 novembre un certo numero di individui provenienti dall'Est che si sono recati a Tripoli sono stati arbitrariamente arrestati da gruppi armati". Almeno una persona è stata seguita fino alla sua destinazione a Tripoli e poi arrestata, altre sarebbero state arrestate in aeroporto al loro arrivo. L’Unsmil ribadisce che tutti i cittadini libici hanno diritto alla libertà di movimento. Queste azioni mirano a "sabotare gli sforzi in buona fede di riunire i libici, a seguito dell'accordo di cessate il fuoco, e chiede il rilascio immediato di coloro che sono arbitrariamente detenuti con la libertà di movimento pienamente rispettata per tutti i libici", evidenzia Unsmil.(Lit)