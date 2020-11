Spagna: Catalogna, Polizia rafforza protezione Parlamento dopo atti vandalici contro edificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità catalane hanno rafforzato le misure di sicurezza dopo l'attacco di ieri, 8 novembre, da parte di un gruppo di otto persone che ha lanciato diversi palloncini contenenti sangue animale e vernice contro la facciata della Generalitat (il Parlamento catalano) a Barcellona per protestare contro la chiusura di bar e ristoranti. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", due persone si sono avvicinati alla porta principale e hanno chiesto di parlare con un funzionario del governo in qualità di rappresentanti del settore della ristorazione per protestare contro la chiusura totale di bar e ristoranti per le prossime due settimane decisa della regione. Gli agenti hanno comunicato ai manifestanti che, essendo domenica, nessuno avrebbe potuto riceverli. Dopo dopo sono stati lanciati numerosi buste e palloncini contenenti sangue e vernice contro la facciata del Parlamento. La polizia locale ha denunciato quattro lavoratori di una taverna dell'Hospitalet (Barcellona) per l'incidente.(Spm)