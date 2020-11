Libia: Comando della sicurezza di Bengasi discute del coordinamento tra brigate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala operativa per la sicurezza della Grande Bengasi sta valutando un pacchetto sulla sicurezza, meno di due giorni dopo che la sua istituzione da parte dell'autoproclamato Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar. In una dichiarazione, citata dal sito informativo "Al Wasat", il Comando ha affermato di aver discusso in una riunione allargata diversi dossier, il più importante dei quali è "l'accordo per stabilire un meccanismo di lavoro per sottoscrivere accordi militari armati con brigate che si trovano al di fuori del quartier generale e anche per discutere la costruzione di una forza militare e di sicurezza congiunta per attuare le decisioni emesse in materia di applicazione della legge e Stato di diritto".(Lit)