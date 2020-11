Russia: premier Mishustin propone alla Duma di nominare Novak vicepremier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha presentato alla Duma di Stato la candidatura del ministro dell'Energia Aleksandr Novak alla carica di vicepremier. "Oggi, in conformità con la nuova legge costituzionale federale, che il presidente ha firmato la scorsa settimana, ho presentato diversi candidati alla Duma di Stato per cariche di governo. C'è una proposta di nomina per Aleksandr Novak come vice primo ministro", ha annunciato Mishustin in una riunione con i vice primi ministri. Il 6 novembre il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato una legge costituzionale che prevede una nuova procedura per la formazione del governo. (Rum)