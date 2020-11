Polonia-Usa: capo gabinetto premier, relazioni bilaterali resteranno buone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la vittoria del candidato democratico, Joe Biden, alle elezioni presidenziali Usa, le relazioni polacco-statunitensi continueranno a essere buone come accaduto sinora. Lo ha detti Michal Dworczyk, capo di gabinetto del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. "I leader mondiali, tra i quali il presidente polacco Andrzej Duda, si sono congratulati per l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Contro le opinioni ed emozioni emerse tra alcuni politici e commentatori, sono persuaso che le relazioni polacco-statunitensi si svilupperanno positivamente come accaduto finora e l'alleanza si rafforzerà", ha detto Dworczyk parlando all'emittente "Polskie Radio". Il capo dello Stato polacco si è congratulato con Biden per la vittoria già sabato scorso su Twitter. Duda ha parlato di "una campagna presidenziale riuscita" e ha aggiunto che "nell'attesa della nomina da parte del collegio elettorale, la Polonia è determinata a preservare un alto livello e un'alta qualità della partnership strategica con gli Usa". (Vap)