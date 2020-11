Tanzania: arrestato in Kenya l'oppositore Lema, era stato rilasciato la scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare tanzaniano Godbless Lema ha trascorso la scorsa notte in una stazione di polizia del Kenya per aver attraversato illegalmente il confine. Lo riferisce il quotidiano keniota “The Standard”, secondo cui Lema è stato arrestato mentre si recava insieme al suo avvocato nella capitale del Kenya, Nairobi, accompagnato dalla moglie e dai suoi figli. La polizia keniota li ha raggiunti a circa 45 chilometri dal confine dopo essere stata allertata dalla loro controparte tanzaniana e ha fermato l’ex deputato per essersi rifiutato rifiutato di consegnare il suo passaporto ai funzionari dell'immigrazione della Tanzania. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, George Luchiri Wajackoyah, l’ex deputato si stava recando a Nairobi per denunciare il suo caso all'ufficio della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, con sede nella capitale keniota. Lema è infatti uno dei tre esponenti dell'opposizione che sono stati arrestati e rilasciati la scorsa settimana per aver indetto manifestazioni di massa per denunciare le presunte irregolarità che hanno caratterizzato le elezioni presidenziali dello scorso 28 ottobre e chiedere nuove elezioniì. Secondo i dati della Commissione elettorale, il presidente uscente John Magufuli ha vinto le elezioni con l'84 per cento dei voti contro il 13 per cento ottenuto dallo sfidante e candidato del Partito per la democrazia ed il progresso (Chadema), Tundu Lissu. Il partito di Magufuli, Chama Cha Mapinduzi, ha inoltre stravinto le elezioni parlamentari conquistando il 97 per cento dei seggi in parlamento. La fase post-elettorale è stata caratterizzata da forti tensioni che hanno portato all'arresto di diversi esponenti dell'opposizione, tra cui gli stessi Lissu e Lema, in seguito rilasciati insieme ad altri 20 membri del loro partito. I partiti di opposizione non hanno riconosciuto l'esito del voto denunciando brogli elettorali. (Res)