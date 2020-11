Covid: Libia, Comitato anti-coronavirus rinnova l'invito a rispettare misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Comitato consultivo supremo per affrontare il coronavirus in Libia, Khalifa Al-Bakoush, ha affermato che la situazione sanitaria in Libia è meno pericolosa di alcuni altri paesi, sottolineando l'importanza di aderire alle misure precauzionali per il bene della sicurezza dei cittadini. Al-Bakoush ha riferito, in un incontro con il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, e con alcuni leader della sicurezza, l'importanza della cooperazione tra il ministero dell’Interno e il Comitato per la lotta alla pandemia da coronavirus. Da parte sua, Bashagha ha sottolineato la necessità di compiere sforzi concertati tra tutte le componenti della sicurezza per garantire il successo del lavoro di sicurezza e per cooperare con le autorità sanitarie in modo da limitare la diffusione del virus.(Lit)