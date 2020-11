Covid: Conte, governo non ha bacchetta magica ma maniche sempre arrotolate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo non ha la bacchetta magica, ma ha le maniche della camicia sempre ben arrotolate da quando è iniziata la pandemia. Dobbiamo prendere atto che siamo alle prese con uno tsunami che sta scuotendo l'intera Europa mettendo in difficoltà tutti i Paesi". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lettera al quotidiano “La Repubblica”, in cui replica all'articolo di ieri dal titolo “Il naufragio. Perché la seconda ondata della pandemia Covid ha travolto l'Italia”. La seconda fase, spiega Conte, "viene perlopiù descritta come una violenta ondata che si abbatte ben al di sopra di quelle che erano le pur prudenti attese degli altri Paesi europei. Questa descrizione invece non varrebbe per l'Italia: per molti la portata e gli effetti di questa seconda ondata sarebbero da imputare solo ed esclusivamente alle responsabilità di chi governa. È un approccio singolare, comprensibile nella logica di chi vuole alimentare polemiche politiche". “Non mi unisco a chi ogni giorno vende panacee a buon prezzo – conclude il premier -. Abbiamo sempre cercato di essere ciò che questi mesi difficili richiedono di essere: donne e uomini che sanno di avere una grande responsabilità, ovvero lavorare per far uscire il Paese da questa sofferenza. Ed è quello che continuiamo a fare, è quello che siamo certi di riuscire a fare, con l'aiuto di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro Paese".(Rin)