Usa: Gentiloni sulla vittoria di Biden, una svolta per l'Europa

- "Mi sto abbracciando da solo", Paolo GentiIoni festeggia con un tweet da Bruxelles la vittoria di Biden. Poi il commissario Ue agli Affari economici spiega a "Il Messaggero" come crede che cambierà la vita degli europei sull'onda del voto americano. "Le cose cambieranno molto. Minimizzare sarebbe un errore. Certo, il mondo è quello di prima ma il fatto che il leader politico più influente vada in una direzione molto diversa da quella del suo predecessore è una novità importantissima dentro e fuori dagli Stati Uniti, per noi europei e persino per la politica nei singoli Paesi". L'Europa deve aspettarsi "un presidente che crede nei rapporti con la Ue e nei valori transatlantici. La recente ricerca di Pew institute ha registrato qualche mese fa il più basso livello di consenso, da parte degli europei verso gli Stati Uniti, da alcuni decenni in qua. La presidenza Trump ha vissuto i Paesi della Ue più come concorrenti economici che come alleati. Questo non ha ridotto il deficit commercia le americano ma ha scalfito una solidarietà che va ripristinata. E sono certo che Biden la ristabilirà. Il cambiamento più importante per il mondo e per l'Europa riguarderà la politica ambientale". Il populismo perde ma resiste. "Questo senz'altro e restano molte preoccupazioni. Ma il fatto che comunque il populismo nazionalista abbia perso in America può significare un cambio di stagione generale. Può essere l'avvio di un ciclo", ha concluso Gentiloni.(Res)