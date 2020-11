Taiwan: coronavirus, polemiche per il mancato invito all’incontro dell’Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non ha ricevuto alcun invito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) al cruciale incontro annuale dell’organizzazione in programma questa settimana. Lo ha annunciato il governo di Taipei, che è tornato a puntare l’indice contro la sudditanza dei vertici dell’Oms all’“l’ostruzionismo” della Cina. La scorsa settimana la missione Usa a Ginevra aveva sollecitato il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, ad invitare Taiwan agli incontri dell’organizzazione nonostante l’opposizione di Pechino, che ritiene l’Isola una propria provincia secessionista. Taipei è stata estromessa sinora dal coordinamento della risposta globale alla pandemia di coronavirus, nonostante l’isola avesse avvertito l’Oms per prima, e inascoltata, in merito al pericolo del nuovo ceppo virale, e nonostante il successo di Taipei nel fronteggiare la Covid-19 sul proprio territorio. (Cip)