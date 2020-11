Filippine: governo rivede al ribasso contrazione economica del secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha rivisto ulteriormente al ribasso il dato relativo all’andamento del prodotto interno lordo nel secondo trimestre del 2020, segnato da una drastica contrazione economica a causa delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus. Secondo i dati aggiornati dal ministero delle Finanze di quel Paese, nel trimestre conclusosi ad agosto l’economia delle Filippine ha subito una contrazione del 16,9 per cento, e non del 16,5 per cento, come precedentemente stimato. Manila pubblicherà domani, 10 novembre, i dati preliminari relativi all’andamento del Pil nel terzo trimestre. (Fim)