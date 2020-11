Corea del Sud: governo celebra il 70mo anniversario della Guerra di Corea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari dei patrioti e dei veterani della Corea del Sud ha indetto due giorni di eventi e celebrazioni a Busan, per celebrare il 70mo anniversario della Guerra di Corea. Alle celebrazioni prendono parte veterani del contingente Onu e dignitari da diversi paesi. 22 Paesi aderirono alla coalizione delle Nazioni Unite a guida statunitense che intervenne militarmente a difesa della Corea del Sud durante la Guerra di Corea, tra il 1950 e il 1953. Il conflitto si concluse con un armistizio, ma le due Coree sono tecnicamente in stato di guerra ancora oggi. Domani, 10 novembre, una conferenza di delegati dai 22 Paesi si riunirà col coordinamento del ministero, per discutere il rafforzamento della cooperazione e degli scambi. Ad eccezione della Grecia, che ha inviato all’evento il proprio viceministro della Difesa, gli altri Stati parteciperanno tramite i loro ambasciatori, o invieranno videomessaggi. (segue) (Git)