Elezioni Usa: ministro Finanze tedesco Scholz, vittoria Biden avvertimento per la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del candidato democratico, Joe Biden, alle elezioni presidenziali tenute il 3 novembre scorso negli Stati Uniti, è “un avvertimento per la Germania su dove si può arrivare quando una società si lascia dividere”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, in un contributo per il quotidiano “Bild”. Candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a cancelliere alle elezioni federali che si terranno in Germania nel 2021, Scholz è intervenuto sulle accuse di brogli elettorali mosse da Donald Trump, presidente uscente degli Usa. Secondo il il ministro delle Finanze tedesco, si tratta di un monito per la Germania sui rischi della polarizzazione e divisione della società. Negli Stati Uniti, ha proseguito Scholz, tale frattura “non è stata un'invenzione di Trump, ma era già esistente” Trump ha “accettato e sfruttato senza pietà” la divisione della società statunitense, “approfondendola durante la sua amministrazione”. Il ministro delle Finanze tedesco ha, quindi, avvertito che anche in Germania è possibile osservare una “società divergente”, con alcuni che si sentono cittadini di seconda classe. Per Scholz, si tratta di una sviluppo negativo, “perché la nostra comunità può funzionare bene nel lungo periodo solo se lo vediamo come un nostro compito comune”. Nessuno dovrebbe pensare a se stesso come a “migliore”. Il ministro delle Finanze tedesco ha poi sottolineato che Stati Uniti sono “il partner più importante e più stretto” per l'Europa, rimanendo tali anche dopo le presidenziali del 3 novembre. Scholz ha, infine esortato a “imparare dagli Stati Uniti” e “evitare gli errori che causano molti disastri”. (Geb)