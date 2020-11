Germania: Covid, quarantena per chi entra nel paese ridotta a dieci giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi entra in Germania da zone a rischio coronavirus da oggi dovrà porsi in quarantena per dieci giorni e non più 14 come in precedenza. Tuttavia, sarà possibile lasciare la propria abitazione soltanto dopo aver ottenuto i risultati con esito negativo dell'esame per la Sars-Cov2. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, ciò potrebbe richiedere fino a una settimana di tempo. Pertanto, il periodo di isolamento viene di fatto prolungato. Sono esentati dalla quarantena quanti entrano in Germania dalle zone a rischio Covid-19 con un test effettuato non oltre le 48 ore precedenti, con esito negativo. Per le autorità tedesche, un territorio diviene automaticamente zona a rischio Covid-19 quando viene superata la soglia critica dei 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. (Geb)