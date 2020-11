Corea del Sud: il governo celebra il 70mo anniversario della Guerra di Corea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari dei patrioti e dei veterani della Corea del Sud ha indetto due giorni di eventi e celebrazioni a Busan, per celebrare il 70mo anniversario della Guerra di Corea. Alle celebrazioni prendono parte veterani del contingente Onu e dignitari da diversi paesi. 22 Paesi aderirono alla coalizione delle Nazioni Unite a guida statunitense che intervenne militarmente a difesa della Corea del Sud durante la Guerra di Corea, tra il 1950 e il 1953. Il conflitto si concluse con un armistizio, ma le due Coree sono tecnicamente in stato di guerra ancora oggi. Domani, 10 novembre, una conferenza di delegati dai 22 Paesi si riunirà col coordinamento del ministero, per discutere il rafforzamento della cooperazione e degli scambi. Ad eccezione della Grecia, che ha inviato all’evento il proprio viceministro della Difesa, gli altri Stati parteciperanno tramite i loro ambasciatori, o invieranno videomessaggi.Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Kang Kyung-wha, non crede che la futura amministrazione presidenziale Usa guidata dal democratico Joe Biden tornerà a rapportarsi alla Corea del Nord secondo l’agenda della “pazienza strategica” adottata dall’ex presidente Barack Obama, di cui Biden era il vice. Kang lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa ieri, 8 novembre, dopo aver visitato il Memoriale del veterani della Guerra di Corea a Washington. Il ministro si trova negli Stati Uniti per colloqui con il segretario di Stato Mike Pompeo in merito a questioni di interesse bilaterale e alle priorità dell’agenda regionale. “A giudicare dalle dichiarazioni pubbliche delle figure vicine a Biden, non credo che (una amministrazione Biden) tornerà all’approccio della pazienza strategica”, ha detto Kang. “Credo che dobbiamo continuare a costruire sulla base dei progressi e dei risultati degli ultimi tre anni”, ha aggiunto il ministro. Diversi analisti sudcoreani temono che Biden possa riproporre nei confronti del Nord la politica della “pazienza strategica”, basata su un graduale aumento della pressione sanzionatoria e sull’attesa passiva che il Nord rinunci autonomamente al proprio programma nucleare.Il consigliere per la sicurezza Nazionale della presidenza sudcoreana, Suh Hoon, ha sollecitato gli Stati Uniti a riprendere quanto prima i colloqui per la denuclearizzazione della Penisola coreana con la Corea del Nord. L’appello è stato rivolto dal funzionario lo scorso 6 novembre, nel corso di una videoconferenza trilaterale con i vertici della sicurezza nazionale di Stati Uniti e Giappone. Al colloquio ha preso parte la controparte statunitense di Suh, Robert O’Brien, e il giapponese Shigeru Kitamura. Il portavoce della presidenza sudcoreana, Kang Min-seok, ha dichiarato che i tre funzionari hanno concordato di non creare alcun vuoto nella cooperazione trilaterale relativa alla sicurezza e agli affari esteri, a prescindere dalla situazione di incertezza generata dalle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Le discussioni hanno riguardato anche gli sforzi tesi a contrastare la pandemia di coronavirus, incluse le misure cooperative per lo sviluppo di un vaccino e altri trattamenti terapeutici.Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato lo scorso 6 novembre che Seul non intende rinunciare agli sforzi per la denuclearizzazione della Penisola coreana e il conseguimento della pace permanente nella regione, in un contesto segnato dall’incertezza in merito all’esito delle elezioni presidenziali Usa dello scorso 3 novembre. Il presidente ha tenuto un discorso in occasione del Forum di Jeju per la pace e la prosperità, un evento internazionale che si tiene ogni anno presso l’isola di Jeju. “La Corea non smetterà mai di sforzarsi per una conclusione definitiva della guerra, per conseguire la denuclearizzazione e stabilire una pace permanente nella Penisola coreana”, ha dichiarato il presidente. Contrariamente allo scorso anno, Moon non ha però fatto alcuna menzione diretta ad una dichiarazione politica che ponga formalmente fine alla Guerra di Corea (1950-1953). La stampa sudcoreana riporta frattanto le dichiarazioni di Joseph Yun, ex rappresentante speciale Usa per la politica nordcoreana intervenuto a sua volta al Forum di Jeju: secondo il funzionario, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è “del tutto preparato” ad assumere un ruolo costruttivo nel processo di denuclearizzazione della Penisola Coreana. Yun, un democratico, ha dichiarato che “è evidente che l’agenda di Biden include le questioni coreane”, anche se non ha fornito esempi concreti a tal proposito. Il quotidiano “Korea Herald” ricorda che in Corea del Sud Biden è percepito come un candidato meno attento alle questioni relative alla Penisola coreana rispetto al presidente uscente Trump.Stati Uniti e Corea del Sud condividono la medesima posizione in merito alla necessità di porre formalmente fine alle ostilità tra le due Coree, come parte del processo per giungere alla denuclearizzazione della Penisola Coreana. Lo ha dichiarato il mese scorso il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in, Suh Hoon, a margine di un incontro a Washington con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Suh ha definito “una questione di buon senso” il fatto che la conclusione formale delle ostilità e la denuclearizzazione del Nord debbano avanzare parallelamente. “Il tema di una dichiarazione della fine del conflitto (la Guerra di Corea, protrattasi dal 1950 al 1953 e interrotta da un armistizio) non è nuovo. E’ sempre stato sul tavolo negoziale, e in merito non può esserci alcuna divergenza di vedute tra Corea del Sud e Stati Uniti”, ha affermato il funzionario sudcoreano.I responsabili della Difesa di Corea del Sud e Stati Uniti hanno preso parte il 14 ottobre scorso al 52mo Incontro consultivo di sicurezza (Scm). In cima all’agenda del dialogo, che si è tenuto a Washington, c’è stato ancora il nodo del rinnovo dell’accordo per la condivisione dei costi di stazionamento delle Forze Usa in Corea del Sud, e il trasferimento alla Corea del Sud del comando delle operazioni congiunte nella Penisola coreana in tempo di guerra. In vista dell'appuntamento il ministro della Difesa sudcoreano, Suh Wook, e l'omologo statunitense, Mark Esper, hanno avuto un colloquio telefonico. Il segretario alla Difesa Usa si è congratulato con Suh, che ha recentemente assunto l’incarico; i due ministri si sono impegnati a rafforzare ulteriormente la consultazione e a lavorare per rafforzare ulteriormente la postura difensiva comune e l’interoperabilità tra le rispettive Forze armate. Ieri, inoltre, si è svolto in modalità virtuale il 45mo Incontro del Comitato militare congiunto. La visita è la prima all’estero di Suh, che ha assunto l’incarico di ministro della Difesa lo scorso settembre, in sostituzione di Jeong Kyeong-doo. È anche la prima di un ministro della Difesa sudcoreana all’estero dall’inizio della pandemia di coronavirus, lo scorso febbraio. Corea del Sud e Stati Uniti tengono colloqui consultivi sulla sicurezza ogni anno attorno al mese di ottobre, per discutere le principali questioni bilaterali in materia di difesa e sicurezza, incluse le minacce provenienti dalla Corea del Nord. (Git)