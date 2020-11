Ue-Usa: Sassoli, torna l'asse con gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Europarlamento David Sassoli è naturalmente sollevato. La sconfitta di Trump gli pare mettere fuori gioco i populisti, "cultori delle piccole Patrie", perché alla Casa Bianca c'è nuovamente "un leader che crede nel processo d'integrazione europea, favorevole a un'Europa partner forte e credibile degli Stati Uniti". Sassoli, in una intervista a "La Stampa" si dice convinto che questo cambio della guardia sia "una grande opportunità per tutti". "Con Biden sarà diverso. Venne nel nostro emiciclo per dire che col trattato di Lisbona l'Unione diventa più forte. Ora, è certo che non dobbiamo allentare la spinta che rende l'Ue più resiliente, più autonoma e indipendente. Ma la rinnovata opportunità è affrontare insieme con l'America le sfide comuni. E c'è qualcosa che vale sia per l'Europa che per gli Usa: povertà crescente, diseguaglianze e esclusione sociale sono i campi di impegno. Il Covid-19 è stata la prima crisi globale alla quale non abbiamo opposto una visione comune e ciò ha reso meno efficaci le nostre risposte". (segue) (Res)