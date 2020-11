Covid: Sassoli, reazione al virus esemplare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, in una intervista a "La Stampa" dice che la reazione europea al virus è stata un modello. "Abbiamo messo in campo risorse come mai prima. Sono state prese decisioni fondamentali sui meccanismi economico-finanziari. Abbiamo mandato in soffitta le regole sugli aiuti di stato, il Patto stabilità e imposto debito comune. In marzo era tabù parlare di bond europei; oggi abbiamo avuto un grande successo con l'emissione di bond per Sure, con tanto di bandiera europea issata su Wall Street. Stiamo chiudendo la prima fase, ora dobbiamo pensare al secondo tempo". "La pandemia - spiega - non si ferma. I cittadini hanno bisogno di essere protetti e la democrazia europea deve compiere passi avanti. Rispetto alla prima fase, che ha segnato forte discontinuità con i metodi liberisti del passato, serve più attenzione alle condizioni materiali delle persone. C'è troppa povertà e non possiamo stare a guardare. Nello stesso tempo, si richiede una riflessione per rafforzare i meccanismi della democrazia europea che deve essere più efficiente: serve un vero governo dell'Europa", ha concluso Sassoli. (Res)