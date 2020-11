Ue-Usa: Sassoli, torna l'asse con gli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Biden si aspetta "una politica verso il resto del mondo, meno divisiva e più dialogante. Ferma su alcuni principi. E anche un ritorno degli Usa al multilateralismo, che è stato congelato nei quattro anni di Trump. Mi ha fatto piacere durante lo spoglio elettorale il tweet di Biden che vincola la sua amministrazione a tornare protagonista nella lotta contro il cambiamento climatico". Secondo Sassoli "il modello Trump è fallito perché ha puntato sull'America di chi ce la fa. Il nuovo dialogo Ue-Usa è per politici che vogliono ricollegare popolo e democrazia e segnare la rotta del XXI secolo", ha osservato Sassoli. Quanto all'Italia, "deve uscire dal dibattito un po' autoreferenziale e lanciarsi in mare aperto, da grande paese europeo. Siamo in prima fila nelle sfide globali: Mediterraneo, Turchia, Medio Oriente, Africa, immigrazione fanno dell'Italia un interlocutore a livello globale. È una occasione da non perdere", ha concluso Sassoli. (Res)