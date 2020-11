Germania: Covid, Merkel frena su allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del drastico aumento dei casi di coronavirus in Germania, la cancelliera Angela Merkel ha frenato le aspettative di un rapido allentamento delle restrizioni in vigore nel Paese per contenere la diffusione del contagio. In particolare, Merkel ha dichiarato che, dalle altre epidemie, è noto come un virus sia “più o meno debellato quando il 60-70 per cento della popolazione è immune, poiché ha contratto la malattia o grazie al vaccino”. Soltanto al raggiungimento di tale soglia, ha evidenziato Merkel, “potremo revocare tutte le restrizioni”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la cancelliera tedesca ha aggiunto che, “fino ad allora, dovremo convivere con alcune limitazioni” imposte dalla Sars-Cov2. (Geb)