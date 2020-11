Germania: Covid, Merkel, vaccinare prima infermieri e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando un vaccino contro il coronavirus sarà disponibile in Germania, dovrà essere somministrato anzitutto a medici e infermieri. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è far sì che il sistema sanitario tedesco sia in grado di far fronte alla pandemia. Per tale motivo, Merkel ha dichiarato che l'immunizzazione dovrà essere impiegata in primo luogo per medici, infermieri e gruppi a rischio. Come reso noto dalla cancelliera tedesca, il governo federale auspica che il vaccino contro la Sars-Cov2 venga “approvato molto presto”. Tuttavia, ha evidenziato Merkel, quando saranno pronte per la distribuzione, le dosi non potranno essere sufficienti per tutta la popolazione. (Geb)