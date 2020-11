Spagna: ambasciatore italiano Guariglia, finalmente compresa importanza di lavorare insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata un'operazione quasi biblica, una testimonianza dell'intensità delle relazioni tra i nostri Paesi", ha sottolineato il diplomatico. Nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia, l'ambasciata sta continuando sulla strada del sostegno alle attività commerciali italiane nel paese iberico come nel caso della campagna "Passione per l'Italia" lanciata alcune settimane fa nella catena di supermercati Sánchez Romero attraverso l'Agenzia Italiana per il Commercio Estero o "Amici della pasta - 10 piatti oggi, da assaggiare domani" a cui si sono uniti diversi ristoranti italiani a Madrid con il sostegno della Camera di Commercio per la Spagna. "Dopo i difficili mesi primaverili, c'è stata una chiara fase di recupero che siamo fiduciosi possa essere mantenuta. Purtroppo, il settore alberghiero e della ristorazione, con centinaia di bar e ristoranti italiani a conduzione familiare, ha sofferto di più", ha concluso Guariglia. (Spm)