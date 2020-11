Germania: Covid, Forze armate contribuiranno a conservazione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) intendono aumentare il proprio impegno nella lotta contro il coronavirus in Germania. Oltre a fornire assistenza amministrativa e logistica, ha reso noto il ministero della Difesa, la Bundeswehr può conservare il vaccino contro la Sars-Cov2 in contenitori refrigerati. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'immunizzazione contro il Covid-19 dovrebbe essere stoccata in diverse caserme per poi essere inviata a 60 centri di distribuzione tra i 16 Laender. Il 6 ottobre scorso, il governo federale e gli Stati tedeschi una procedura uniforme e coordinata per la fornitura del vaccino. Spetta all'esecutivo federale finanziare e procurarsi le dosi, mentre i Laender devono istituire centri di vaccinazione. Le immunizzazioni verranno consegnate dalla Bundeswehr o dal produttore in proporzione alla popolazione del Land. (Geb)