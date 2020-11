Francia: Melenchon (France Insoumise) annuncia candidatura a presidenziali 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jean-Luc Melenchon, leader de La France Insoumise il partito della sinistra radicale francese, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. Intervenendo nella serata di ieri, 8 novembre, ai microfoni dell'emittente televisiva "Tf1", Melenchon ha spiegato di dover ottenere una "investitura popolare" raccogliendo 150 mila firme. Dopo l'annuncio, il partito ha lanciato una piattaforma su Internet per raccogliere le firme. Alle scorse elezioni presidenziali Melenchon ha registrato il 19,6 per cento delle preferenze, con 7 milioni di voti. Il leader della France Insoumise ha parlato di "milioni di brave persone" pronte a sostenerlo e ha promesso di far uscire dalla quarantena gli "animi", di mostrare "la fine del tunnel" e di favorire "una armonia tra gli esseri umani e la natura". (Frp)