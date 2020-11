Migranti: Lamorgese, sbarchi aumentati anche per situazione geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri relativi agli sbarchi di migranti nel nostro Paese rispetto all’anno scorso "sono aumentati" ma questo dato "va visto in un contesto generale di geopolitica". Lo ha affermato la ministra dell’Interno, Luciana Lemorgese, nel corso di "Che tempo che fa" su Rai3. Il fatto che prendano barconi "anche persone della media borghesia - ha aggiunto - ci deve far pensare" perché "c’è una situazione complicata nel Mediterraneo e noi dobbiamo essere uniti come Paesi e far cooperare l’Unione europea". (Rin)