Covid: Lamorgese, giuste proteste ma nella legalità

- Le manifestazioni di protesta contro le nuove misure restrittive "hanno visto la partecipazione di persone che non avevano nulla a che vedere con le categorie" che avevano indetto la protesta perché colpite dalle chiusure degli esercizi commerciali. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lemorgese, nel corso di "Che tempo che fa" su Rai3. A queste manifestazioni, infatti, hanno partecipato "infiltrati, anche con sentenza di condanna per fatti di micro criminalità", ha aggiunto ricordando che "manifestare è giusto, ma nella legalità" e dunque "ho fatto appello alle categorie che manifestano perché prendano le distanze da chi utilizza queste proteste per altri fini". (Rin)