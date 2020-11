Business news: Cile, ministro Finanze, dati su attività economica a settembre "incoraggianti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Cile, Ignacio Briones, ha definito "incoraggianti" i dati dell'attività economica della Banca centrale relativi al mese di settembre, che segnano un incremento di oltre il 5 per cento rispetto al mese precedente. "Se uno guarda a come è cambiata l'economia rispetto al mese precedente si vede un miglioramento dell'attività che conferma una tendenza iniziata nel mese di giugno", ha affermato Briones. Il titolare delle Finanze ha sottolineato ad ogni modo che "manca ancora molto" e che ritornare ai livelli pre-pandemia "sarà difficile". Secondo Briones il miglioramento corrisponde in gran parte "all'aumento della mobilità delle persone" dovuto all'allentamento delle misure di quarantena. Secondo stime del governo "a settembre il 20 per cento delle persone è stato in quarantena mentre ad ottobre dovrebbe essere il 10 per cento, per cui è lecito aspettarsi un ulteriore miglioramento dell'attività", ha aggiunto il ministro. (Res)