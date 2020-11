Business news: Brasile, Bolsonaro inaugura nuovo tratto del canale Sertao ad Alagoas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha partecipato alla cerimonia che ha segnato la conclusione dei lavori di costruzione del nuovo tratto del Canale Sertao nello stato di Alagoas, opera idraulica che permette di utilizzare l'acqua del fiume Sao Francisco per rifornire un'area rurale di 42 comuni di Alagoas soggetta a siccità. Quando il progetto sarà completato, il canale sarà lungo 250 chilometri e beneficerà un milione di persone. Durante l'inaugurazione, è stato firmato il contratto di finanziamento per 14,8 milioni di real (2,2 milioni di euro), utili per completare la quarta fase del progetto. Con la fine della quarta fase dei lavori i cittadini che beneficeranno dell'opera saranno 113mila. Il presidente ha festeggiato l'arrivo dell'acqua aprendo una grande doccia bagnandosi con i bambini presenti alla cerimonia. Il Canal do Sertao garantirà l'approvvigionamento alla popolazione colpita dalla siccità. Altre sezioni del canale sono già operative e riforniscono 228mila persone nei comuni della regione dell'Alto Sertao. L'acqua viene utilizzata anche per irrigare le piantagioni nelle zone rurali. (Res)