Business news: Brasile, inflazione a ottobre in crescita del 3,92 per cento su anno, +0,86 per cento su mese

- Nel mese di ottobre l'indice dei prezzi al consumo in Brasile (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, è cresciuto del 3,92 per cento su anno e dello 0,84 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge), sottolineando che si tratta dell'aumento più significativo su base mensile da ottobre 2002. Il dato diffuso oggi è in gran parte legato all'aumento dei prezzi degli alimenti (1,93 per cento) e dei trasporti (1,19 per cento). Tra gli alimenti, i pezzi che hanno subito l'incremento maggiore sono l'olio di soia (17,44 per cento), e il riso (13,36 per cento). Complessivamente all'inizio dell'anno, i prezzi al consumo hanno accumulato una crescita dell'2,22 per cento. (Res)