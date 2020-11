Business news: Brasile, fatturato del settore industriale cresce del 5,2 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del settore industriale in Brasile è cresciuto del 5,2 per cento a settembre rispetto ad agosto e del 12,6 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) sottolineando che si tratta del quinto aumento mensile consecutivo del fatturato, nonché il più significativo dal mese di ottobre 2015. Nonostante ciò complessivamente le entrate nei primi nove mesi del 2020 sono negative per l'1,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)