Elezioni Usa: Washington si prepara a settimane di incertezza post-elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, pare deciso a non riconoscere la vittoria del suo avversario democratico Joe Biden, proclamato presidente eletto dai media e già riconosciuto da numerosi leader mondiali, dopo che in diversi Stati chiave il conteggio dei voti postali gli ha consentito di aggiudicarsi oltre 270 grandi elettori, necessari ad accedere alla Casa Bianca. All’inaugurazione della prossima presidenza Usa mancano circa 70 giorni, durante i quali Trump scatenerà una offensiva giudiziaria su vasta scala per contestare risultati viziati a suo dire da gravi irregolarità. Trump dovrà dimostrare di fronte ai giudici – e potenzialmente alla Corte Suprema – se le sue accuse di frodi abbiano qualche fondamento: dal giorno delle elezioni Trump e i suoi sostenitori hanno prodotto alcune evidenze aneddotiche, come il rifiuto delle autorità elettorali di Pennsylvania e Wisconsin di consentire l’accesso ai seggi dei suoi osservatori, e alcune migliaia di schede nel Nevada attribuite a elettori deceduti o trasferitisi in altri Stati. Nel Michigan un software utilizzato per il conteggio dei voti ha attribuito a Biden 6mila voti per Trump, e i sostenitori di quest’ultimo sostengono che il medesimo software sia stato utilizzato in decine di contee in quello ed altri Stati contesi. (segue) (Nys)