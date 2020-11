Elezioni Usa: al via lo spoglio del voto postale a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali della città di New York avvieranno oggi, 9 novembre, lo spoglio di oltre mezzo milione di voti anticipati e postali, che potrebbero ribaltare il risultato di una serie di elezioni locali. Anche se lo Stato ha fissato a domani, 10 novembre, il limite massimo per la ricezione delle schede per il voto postale compilate e inviate non oltre la data delle elezioni, il 3 novembre scorso; i funzionari statali e cittadini hanno però deciso di anticipare l’avvio delle operazioni di spoglio delle schede, per accelerare la presentazione dei risultati definitivi. Sino allo scorso venerdì, 6 novembre, le autorità elettorali della città di New York hanno ricevuto 199.352 voti per posta a Manhattan; 161.762 nel Queens; 106.987 a Brooklyn; 52.049 nel Bronx; e 31.351 a Staten Island. Si tratta complessivamente di circa la metà dei circa 1,1 milioni di voti per posta richiesti dai residenti della città. (Nys)