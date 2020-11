Usa: Biden nomina ex chirurgo generale a capo della sua task force contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha già scelto la figura che guiderà la sua task force per la lotta contro il coronavirus: si tratta di Vivek Murthy, già chirurgo generale Usa durante la seconda amministrazione Obama, quando Biden era vicepresidente. Il chirurgo generale è il capo esecutivo del Corpo degli ufficiali di servizio sanitario pubblico, ovvero l’ufficio federale in uniforme dell’Ufficio per la Salute pubblica Usa, e funge anche da portavoce del governo federale per le questioni di salute pubblica. Biden ha annunciato che presenterà oggi, 10 novembre, la squadra di scienziati che saranno chiamati a indirizzare le misure del governo federale contro la pandemia a partire dal prossimo 21 gennaio, data che dovrebbe segnare l’insediamento del Democratico alla Casa Bianca. Secondo anticipazioni fornite dall’emittente “Cnn”, la squadra allestita da Biden e dai suoi collaboratori dovrebbe includere tra gli altri anche la dottoressa Marcella Nunez-Smith, della Yale University. (Nys)