Myanmar: elezioni, in corso lo spoglio dei voti (2)

- Il consigliere di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha votato il 29 ottobre in vista delle elezioni generali che si sono tenute ieri. Le autorità del Myanmar hanno decretato l’avvio delle operazioni di voto anticipato dapprima per le centinaia di migliaia di elettori di età superiore a 60 anni. Le autorità elettorali hanno voluto limitare così gli assembramenti il giorno delle elezioni, e tutelare gli anziani nel contesto della pandemia di coronavirus. Suu Kyi, leader 75enne della Lega nazionale per la democrazia, si è presentata al seggio elettorale con mascherina e guanti in lattice. Nelle scorse settimane Suu Kyi ha rifiutato di considerare un rinvio delle elezioni in risposta alla pandemia: diversi politologi birmani ritengono che quello della leader di fatto sia un calcolo politico, teso a sfruttare la visibilità ottenuta tramite la gestione dell’emergenza sanitaria. (Inn)