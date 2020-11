Kosovo: presidente albanese Meta, "credo nell'innocenza di Thaci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese, Ilir Meta, ha commentato le dimissioni date oggi dal presidente del Kosovo, Hashim Thaci, dopo la conferma dei capi d'accusa da parte del Tribunale speciale Uck dell'Aia, dichiarando di "credere all'innocenza" di Thaci. "La lotta dell'Esercito di liberazione del Kosovo è stata onorevole ed eroica. Elogio le dimissioni del presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaci, per affrontare le accuse e credo nella sua innocenza e innocenza di tutti i compagni combattenti, come è stato dimostrato in il passato", ha detto Meta ripreso dai media albanesi. "Questo è un momento per riflettere e per rafforzare ulteriormente la cooperazione e l'unità al meglio dei nostri interessi nazionali", ha aggiunto. (segue) (Alt)