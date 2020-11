Covid: Berlusconi, zona rossa non è punizione ma salvaguardia salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affermato di condividere il "principio di zone diverse. La zona rossa non deve esser sentita come una punizione, è un atto di salvaguardia della salute dei cittadini". Il leader azzurro lo ha detto in collegamento telefonico con "Che tempo che fa" su Rai3, per poi sostenere che "è sorprendente che la regione Campania sia in zona gialla" quando la "situazione sembra molto grave". (Rin)