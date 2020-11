Business news: Messico, Fmi, buona risposta a crisi pandemica ma ridefinire priorità in spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) plaude agli sforzi compiuti dal governo del Messico per "mitigare" gli effetti della pandemia su salute ed economia, invitando al tempo stesso a ridefinire le "priorità" sulla spesa pubblica. I direttori del Fondo, si legge nel rapporto compilato al termine della revisione periodica ai sensi dell'articolo IV, "si complimentano con le autorità per aver preso le opportune misure utili a mitigare gli effetti della pandemia sulla salute delle persone e sull'economia" e per aver garantito "solidità" alla politica e al quadro istituzionale. A fronte di un recupero economico che si prevede "graduale" e con la probabilità che "persistano grandi costi economici e sociali", il Fondo sottolinea l'importanza di gettare le basi per una "ripresa solida" e di puntare a una "crescita forte, duratura e inclusiva". Per questo, si legge nella nota di sintesi, sarà importante lavorare sulle priorità nella spesa pubblica rafforzando "la protezione sociale" e "aumentando gli investimenti pubblici". In questo senso, non manca il monito a "rivedere la strategia commerciale" della compagnia energetica statale Pemex "riformando ancora di più la sua governance". (Res)