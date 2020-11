Business news: Colombia, rimosso obbligo di test Covid per voli in ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha eliminato l’obbligo del test Covid-19 per i viaggiatori in ingresso nel paese su voli internazionali. Secondo il nuovo protocollo, riferisce la stampa locale, i viaggiatori non dovranno più dimostrare di essere negativi al test, da effettuare entro quattro giorni dal volo. Per imbarcarsi, ha fatto sapere il ministero, sarà ora sufficiente non presentare febbre o sintomi respiratori associati alla Covid-19. Le autorità sanitarie della Colombia hanno registrato ieri 8.325 casi di nuovo coronavirus, che porta il totale dei contagi registrati nel paese a 1.108.084. I nuovi decessi sono stati 166 e portano il totale delle morti legate al virus a 32.013. Attualmente i casi ancora attivi sono 71.357. La Colombia è uscita il 1 settembre dal regime di quartana preventiva obbligatoria, per adottare un isolamento selettivo, che prevede chiusure solo per i territori con un alto numero di contagi o con rischio di propagazione del virus. (Res)