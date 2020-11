Elezioni Usa: Washington si prepara a settimane di incertezza post-elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste ed altre apparenti irregolarità, però, secondo la quasi totalità dei media e secondo gli avversari del presidente uscente non costituiscono affatto prove di frode, né bastano a colmare il divario di diverse migliaia di voti accumulato da Biden in Stati come Pennsylvania e Wisconsin. Secondo il quotidiano “The Hill”, non è chiaro se Trump intenda rimanere a Washington nelle prossime settimane, o ritirarsi in Florida, Stato dove ha legalmente trasferito la propria residenza lo scorso anno, e dove ha ottenuto una netta vittoria il 3 novembre. Nelle scorse ore uno dei responsabili della campagna di Trump, Jason Miller, ha negato che il genero e consigliere del presidente, Jared Kushner, abbia consigliato a Trump di rinunciare alla contesa e riconoscere la vittoria di Biden, come sostenuto da anticipazioni della Cnn: secondo Miller, Kushner ha consigliato a Trump di “perseguire tutte le vie legali utili a garantire l’accuratezza” del voto. (Nys)