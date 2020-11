Elezioni Usa: Biden non è stato contattato dal presidente Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, non è stato contattato in alcun modo dall’inquilino uscente della Casa Bianca, Donald Trump, dopo che il Democratico si è proclamato vincitore delle elezioni dello scorso 3 novembre. Lo ha dichiarato ieri, 8 novembre, il consigliere della campagna elettorale di Biden, Symone Sanders. Intervistato dall’emittente televisiva “Cnn”, il funzionario ha però aggiunto che “un certo numero di repubblicani” del Congresso hanno contattato Biden: un segnale che la decisione di Trump di contestare per vie legali il responso delle urne non gode dell’appoggio della totalità del suo partito, che del resto non si è mai del tutto allineato alla leadership dell’attuale inquilino della Casa Bianca. “Credo che la Casa Bianca abbia messo in chiaro quale sia la sua strategia, e che intenda continuare ad alimentare e promuovere queste strategie legali deboli e infondate”, ha accusato il consigliere di Biden. “I cittadini, però (…) sono i veri artefici della scelta nelle elezioni in questo paese, e i cittadini si sono espressi”, ha aggiunto Sanders. (Nys)