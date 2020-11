Agroalimentare: L'Abbate, in Gazzetta ufficiale decreto per distribuzione derrate alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero per le Politiche agricole di concerto con il dicastero del Lavoro "che suddivide lo stanziamento dei fondi dedicati al 'Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti'. 250 milioni di euro per l'acquisto di prodotti di filiera e di materia prima". Ne dà notizia su Twitter il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L'Abbate.(Rin)