© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, offre la sua "piena solidarietà" al governatore del Veneto Luca Zaia, oggetto di minacce. "Si può essere in disaccordo su scelte e gestione di questi momenti difficili, ma le minacce non sono mai accettabili o giustificabili e vanno condannate sempre", scrive Bellanova su Twitter. (Rin)