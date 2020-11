Business news: Messico, da gennaio a settembre quasi 30 miliardi di rimesse, cifra record dal 1995

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e settembre, il volume totale delle rimesse ha raggiunto il valore di 29,964 miliardi di dollari, quota record dal 1955, anno di inizio della serie storica. I dati, forniti dalla Banca centrale (Banxico), descrivono un incremento del 10 per cento su anno del volume totale. Nel solo settembre, i messicani hanno ricevuto dai loro connazionali all'estero ben 3,56 miliardi di dollari, altra cifra record per il mese. In media, ciascun cittadino del Messico ha ricevuto 346 dollari, valore inferiore solo ai 395 dollari incassati nel 2008. Il record delle rimesse risulta ancora più eccezionale se considerati i circa sette mesi di emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus. Un periodo - convergono gli analisti - durante il quale sarebbe stato lecito attendersi una diminuzione dei flussi, visti i cali delle economie mondiali, comprese quelle dei paesi di provenienza delle rimesse. (Res)