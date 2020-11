Business news: Argentina, legge di bilancio, atteso per la settimana prossima secondo passaggio al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Senato dell'Argentina ha approvato la mozione sul dibattito della legge di bilancio che potrà quindi già essere votata in seconda lettura ed in via definitiva la settimana prossima dalla Camera alta. Il governo punta ad approvare la legge prima dell'arrivo nel paese della prossima missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) incaricata di avviare il negoziato per la ristrutturazione del programma Stand By da 44 miliardi di dollari accordato nel 2018. La coalizione di governo, il Frente de Todos, dispone al Senato di un'ampia maggioranza per cui non sono attese sorprese sul fronte della votazione. Il progetto, elaborato dal ministro dell'Economia Martin Guzman, prevede una crescita del pil del 5 per cento, un deficit del 4,5 per cento, inflazione al 29 per cento e investimenti pubblici pari al 2,2 per cento del pil. Il 65 per cento delle partite di bilancio verrà destinato inoltre a spese sociali. (Res)