Business news: Brasile, dazi all'importazione di giocattoli ridotti dal 35 al 20 per cento

- Il Comitato esecutivo di gestione della Camera del commercio estero (Camex) del Brasile ha approvato la riduzione dal 35 al 20 per cento dei dazi applicati all'importazione di giocattoli. Secondo il ministero dell'Economia, da cui il Camex dipende, la misura entrerà in vigore a partire dal primo dicembre. La riduzione include giocattoli come monopattini, tricicli, bambole, e treni elettrici, tra gli altri. "La tariffa del 35 per cento in vigore per questi articoli era la terza più alta al mondo, inferiore solo a quelle praticate da Afghanistan e Zimbabwe. La riduzione al 20 per cento equipara la tariffa brasiliana alla tariffa esterna comune (Tec) del Mercato unico del sud (Mercosur) ed elimina l'eccezionale aumento tariffario applicato alle importazioni dal 2011", ha informato il ministero in una nota. Uno studio dell'Istituto per la ricerca economica e applicata (Ipea) nel novembre 2019 stimava che un calo dei dazi alle importazioni porterebbe a una riduzione tra il 5,1 al 5,7 per cento dei prezzi dei giocattoli al consumo e a un aumento di circa il 7 per cento delle vendite totali di giocattoli in Brasile. (Res)